Лукашенко видит у соседей «готовность развернуть агрессию» против Беларуси

Лукашенко утверждает, что страны-соседи готовы развернуть агрессию против Беларуси, и знает, кто их подталкивает к этому.

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину, не то в другую точку тела, этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», - заявил Лукашенко на совещании по итогам внезапной проверки.

По его словам, именно эта готовность к агрессии и стала причиной проведения проверку сил немедленного реагирования.

"У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", - уточнил Лукашенко.

"Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - утверждает он.

"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - заключил Лукашенко.