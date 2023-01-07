Лукашенко опять хочет «шагнуть навстречу» покинувшим Беларусь гражданам

Лукашенко заявил о необходимости «сделать шаг навстречу» покинувшим страну гражданам из-за преследований и репрессий со стороны власти.

Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем", - заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, шагнуть навстречу уехавшим он готов только на своих условиях, а не условиях Запада.

"Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад… Я меньше об этом говорю, но каждый день требование - вернуть и прочее и прочее, даже нарушителей закона. Нет. Каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, - глубоко раскаявшиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину", - уточнил Лукашенко.

В сентябре 2022 года Лукашенко уже оступился, решив шагнуть навстречу сотням тысяч покинувших страну беларусам. Тогда, заявив о необходимости амнистии по случая «дня народного единства», он надолго ушел в информационно молчание. Позже, власти приняли закон об амнистии, который никак не затронул репрессированных за протесты граждан.

Сегодня «единство», а точнее страх перед гражданской войной, снова стало поводом для переполненных отчаянием словесных интервенций о шагах навстречу.

«Не дай бог это случится, как в нашей братской Украине, других государствах. Сначала же создавалось напряжение - майданами и прочее. А потом гражданская война, а потом - самая настоящая горячая. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга, - сказал Лукашенко.

«Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе. И власть, мы к этому готовы, и наше духовенство, и все вы должны просто спокойно в этот светлый день, да и в другие дни… Впереди еще у нас Пасха - самый светлый, радостный день. Чтобы мы подумали и пришли к правильному решению тех вопросов, которые мы должны решить. Как я часто говорю, не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. А тот, кто нарушает закон, будет отвечать по закону. Увы, такова жизнь", - заключили пенсионер.