Последнее обновление: 11.11.2022 10:06

Совмин РБ продлил сроки работы корпунктов «Россия сегодня» и «НТВ»

Белорусские власти продлили сроки действия свидетельств об открытии в Беларуси корреспондентских пунктов двух российских СМИ.

«Продлить срок действия свидетельств об открытии в Республике Беларусь корреспондентских пунктов: Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство (Российская Федерация) с 3 декабря 2022 г. по 2 декабря 2023 г.; акционерного общества «Телекомпания НТВ» (Российская Федерация) с 7 декабря 2022 г. по 6 декабря 2023 г.», - говорится в постановлении Совмина №765 от 10 ноября 2022 года.

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