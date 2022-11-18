Северная Корея снова запустила баллистическую ракету

Северная Корея утром 18 ноября осуществила еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море.

В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов сообщили, что зафиксировали пуск в 10:15 по местному времени. Ракета преодолела около 1000 километров с апогеем около 6100 и максимальной скоростью Маха 22, сообщает южнокорейское Yonhap.

Неофициально источники из военных кругов сообщали, что это снова могла быть ракета Hwasong-17, аналогичную которой испытывали 3 ноября, но испытание тогда было неудачным. Это самая мощная из ракет, с возможной дальностью до 15 тысяч километров.

Южнокорейские военные назвали пуск "серьезной провокацией и угрозой" и подчеркнули, что будут сохранять готовность ответить на любые новые провокационные действия КНДР.

Предыдущий запуск 17 ноября состоялся почти сразу после заявления главы МИД Северной Кореи, что "агрессивные военные учения" США, Южной Кореи и Японии не сдержат КНДР, а скорее принесут "более серьезную, реалистичную и неизбежную угрозу" для них самих.

Эксперты видят в этом заявлении сигнал о том, что в ближайшее время возможна еще более серьезная эскалация, например, испытание ядерного оружия.

В 2022 году КНДР провела уже рекордное количество испытаний баллистических ракет.