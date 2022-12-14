Население Беларуси в ноябре увеличило валютные депозиты в банках на $65,4 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-ноябрь 2022 года увеличились на $0,0902 млрд. или 0,09% и на 1 декабря составили $10,6153 млрд.

В ноябре валютные депозиты увеличились на $90,1 млн. или 0,86% после сокращения в октябре на $29,2 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $469,3 млн. или 9,08%. Валютные депозиты населения на 1 декабря 2022 года составили $4,6989 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $5,1682 млрд. В ноябре физлица увеличили депозиты в банках на сумму $65,4 млн. или 1,41%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $349,2 млн. или 8,81% и на 1 декабря 2022 года составили $3,6140 млрд. В ноябре срочные валютные депозиты населения увеличились на $4,3 млн. или 0,12%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $120,1 млн. или 9,97%. На 1 декабря 2022 года этот показатель составил $1084,9 млн. В ноябре переводные депозиты выросли на $61,1 млн. или 5,97%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года увеличились на $30,6 млн. или 1,09% и на 1 декабря 2022 года составили $2,8427 млрд. В ноябре срочные валютные депозиты юрлиц увеличились на $14,4 млн. или 0,51%.