Население Беларуси в мае сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за май 2023 года сократились на $153,1 млн. или 1,50% и на 1 июня составили $10,0722 млрд.

В апреле валютные депозиты сократились на $355,7 млн. или 3,36% после роста в марте на $185,8 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $109,7 млн. или 2,32%. Валютные депозиты населения на 1 июня 2023 года составили $4,6083 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В мае физлица сократили депозиты в банках на сумму $72,0 млн. или 1,54%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $215,8 млн. или 6,02% и на 1 июня 2023 года составили $3,3688 млрд. В мае срочные валютные депозиты населения сократились на $47,2 млн. или 1,38%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $106,1 млн. или 9,36%. На 1 июня 2023 года этот показатель составил $1239,4 млн. В мае переводные депозиты сократились на $24,8 млн. или 1,96%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $398,6 млн. или 14,95% и на 1 июня 2023 года составили $2,2670 млрд. В мае срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $75,0 млн. или 3,20%.