Население Беларуси в июне продолжило наращивать вклады в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-июнь 2022 года сократились на $0,59 млрд. или 5,36% и на 1 июля составили $10,418 млрд.

В июне валютные депозиты выросли на $420,84 млн. или 4,21% после роста в мае на $442,36 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $589,903 млн. или 5,36%. Валютные депозиты населения на 1 июля 2022 года составили $4,591 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,1876 млрд. долларов. В июне физлица увеличили депозиты в банках на сумму $122,149 млн. или 2,73%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $226,61 млн. или 5,72% и на 1 июля 2022 года составили $3,739 млрд. В июне срочные валютные депозиты населения выросли на $91,32 млн. или 2,5%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $370,503 млн. или 30,31%. На 1 июля 2022 года этот показатель составил $851,9 млн. В июне переводные депозиты выросли на $30,83 млн. или 3,76%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $114,065 млн. или 3,57% и на 1 июля 2022 года составили $3,0809 млрд. В июне срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $169,085 млн. или 5,81%.