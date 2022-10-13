Объем валютных депозитов населения Беларуси в сентябре практически не изменился

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-сентябрь 2022 года сократились на $0,4541 млрд. или 4,12% и на 1 октября составили $10,5544 млрд.

В сентябре валютные депозиты выросли на $342,8 млн. или 3,36% после роста в августе на $67,4 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $525,3 млн. или 10,13%. Валютные депозиты населения на 1 октября 2022 года составили $4,6662 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $5,1876 млрд. В сентябре физлица увеличили депозиты в банках на сумму $38,7 млн. или 0,84%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $283,4 млн. или 7,15% и на 1 октября 2022 года составили $3,6881 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты населения сократились на $0,2 млн. или 0,004%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $241,9 млн. или 19,79%. На 1 октября 2022 года этот показатель составил $980,5 млн. В сентябре переводные депозиты выросли на $38,6 млн. или 4,09%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $359,8 млн. или 11,26% и на 1 октября 2022 года составили $2,8352 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $13,4 млн. или 0,47%.