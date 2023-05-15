Срочные ваоютные депозиты населения Беларуси за апрель сократились на $63 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за апрель 2023 года снизились на $355,738 млн. или 3,36% и на 1 апреля составили $10,225 млрд.

В марте валютные депозиты выросли на $185,8 млн. или 1,79% после падения в феврале на $259,3 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Валютные депозиты населения на 1 мая 2023 года составили $4,668 млрд. и за апрель снизились на $15,947 млн. или 0,34%. С начала года валютные депозиты населения снизились на $37,687 млн. или 0,8%.

В том числе срочные депозиты физлиц на 1 мая 2023 года составили $3,4159 млрд. и за апрель снизились на $63,286 млн. или 1,82%. С начала года срочные депозиты населения на $168,61 млн. или 4,7%.

Переводные депозиты физлиц на 1 мая 2023 года составили $1,2642 млрд. и за апрель выросли на $47,339 млн. или 3,89%. С начала года переводные депозиты населения выросли на $130,923 млн. или 1,1155%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $323,614 млн. или 12,14% и на 1 мая 2023 года составили $2,342 млрд. В апреле срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $217,177 млн. или 8,49%.