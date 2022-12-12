Лукашенко предлагает точечную ПВТ-изацию промпредприятий

Лукашенко предложил провести в стране точечную ПВТ-изацию, предоставив IT-секторам предприятий условия работы как в Парке высоких технологий.

За последние несколько лет целый ряд предприятий и банков поплатился за подобную оптимизацию бизнеса, выводя в ПВТ и Великий камень свои IT подразделения, поскольку контролирующие органы расценивают такое разделение как уклонение от налогов.

Лукашенко поручил главе администрации рассмотреть вопрос, чтобы необходимые льготы и условия работы предоставлялись IT-секторам предприятий без вхождения в ПВТ.

"Наша задача, Игорь Петрович (Сергеенко), передайте правительству, не надо их тащить в Парк высоких технологий. Ради только льгот? Так мы им можем предоставить соответствующие льготы, которые можем сегодня и которые существуют в ПВТ. Зачем вам там регистрироваться, тащить туда своих специалистов или просто зарегистрироваться, а существовать на площадях БЕЛАЗа… Нет такой необходимости. Это порочная практика, никому не нужная. Пусть они там - в этом котле белазовском, к примеру, или мазовском, или МТЗ варятся. А мы им по IT-разработкам предоставим соответствующие льготы", - предложил он.