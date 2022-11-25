Последнее обновление: 25.11.2022 14:04

Совмин Беларуси поменял лимиты директивного кредитования

Совмин Беларуси постановлением №809 от 23 ноября 2022 года в очередной раз изменил лимиты и директивного кредитования госпрограмм и мероприятий.

Сумма общих направлений и лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2022 году на 16,408 млн рублей до 606,049 млн рублей.

Лимит директивного кредитования госпрограмм Беларусбанком увеличен на 18,83 млн рублей до 405,151 млн рублей.

План финансирования «Банком развития» госпрограмм и мероприятий в 2022 году сокращен на 183,697 млн рублей до 1147,859 млн. рублей.

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