Системообразующие предприятия Беларуси получили право отсрочки уплаты ввозных пошлин и НДС

Совмин Беларуси предоставил системообразующим предприятиям право на отсрочку уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС «в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики».

«…при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость юридическим лицам – плательщикам, указанным в перечне системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций), которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики», - говорится в постановлении Совмина №805 от 21 ноября 2022 года.

Отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, без обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.

«… подтверждением наличия основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, … является наличие юридического лица-плательщика в (упомянутом выше) перечне», - также сказано в документе.

В перечень включены 108 предприятий. Постановление действует до 31 декабря 2023 года.