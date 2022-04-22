Лукашенко потребовал акции от предприятий, получивших деньги из местных бюджетов

Лукашенко указом №147 от 21 апреля 2022 года потребовал от предприятий трех областей выпустить акции на сумму предоставленных за счет местных бюджетов средств и передать эти акции в собственность местных властей.

Согласно документу, речь идет о предприятиях, получивших денежные средства из областного бюджета Брестской области в 2019–2020 годах, областного бюджета и бюджетов административно-территориальных единиц Витебской области в 2018–2021 годах, областного бюджета Гомельской области в 2011–2016 годах на строительство производственных объектов.

«… размещение акций осуществляется путем их передачи в собственность соответствующих административно-территориальных единиц; при отсутствии у открытых акционерных обществ собственного капитала увеличение (образование) долей административно-территориальных единиц в их уставных фондах осуществляется с 2023 года и в последующие годы при наличии собственного капитала», - говорится в указе.

Как следует из прилагаемого перечня, 55 открытым акционерным обществам предстоит выпустить акции на сумму примерно 243 млн. рублей или около $100 млн. с последующей их передачей в собственность местных властей. Более трети этой сумму приходится на Оршанский мясоконсервный комбинат.

Указ подписан «в целях защиты экономических интересов государства».