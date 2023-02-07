Лукашенко утвердил госинвестпрограмму на 2023 год

Утвержденная указом государственная инвестиционная программа на 2023 год предусматривает проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.

Финансирование включенных в программу объектов потребует около 1,15 млрд. рублей, в том числе 891 млн. (78%) на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.

В соответствии с программой в 2023 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 23 объектов.