Последнее обновление: 07.02.2023 19:56

Лукашенко утвердил госинвестпрограмму на 2023 год

Утвержденная указом государственная инвестиционная программа на 2023 год предусматривает проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.

Финансирование включенных в программу объектов потребует около 1,15 млрд. рублей, в том числе 891 млн. (78%) на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.

В соответствии с программой в 2023 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 23 объектов.

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