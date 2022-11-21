Путин подписал закон о переводе юрлиц на оккупированных территориях в правовую систему РФ

Путин подписал закон о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины в правовую систему и юрисдикцию РФ.

Закон предусматривает, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без регистрации.

Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, говорится в законе.

Кроме того, законом предусматривается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юридических лиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах оккупированных областей.