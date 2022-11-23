Последнее обновление: 23.11.2022 10:02

ISW: Россия может сфабриковать украинское вторжение в Белгородскую область

Кремль, возможно, создает информационный фон для атаки под чужим флагом в Белгородской области в попытке вернуть общественную поддержку войне в Украине, пишут в очередной аналитической сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские военные стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения Киева, передает BBC.

Эти заявления давно циркулируют в сообществе милитари-блогеров, которые критикуют российское военное командование за отступление и призывают вернуть освобожденные территории в Харьковской области.

Российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность, чтобы она поддержала войну, пишут эксперты ISW.

Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах, заключают они. При этом поддержка бессмысленного вторжения России снижается среди жителей приграничных регионов и остальной части страны после мобилизации и военных неудач.

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