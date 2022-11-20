Последнее обновление: 20.11.2022 09:10

Зеленский назвал города, где самые большие проблемы с электричеством

Киев, Одесса, Харьков и прилегающие области сейчас испытывают больше всего проблем с электричеством, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", - сказал Зеленский.

Он добавил, что энергетики и другие службы делают "все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", передает BBC.

Проблемы с электричеством есть также в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и других областях страны. Всего они коснулись 17 областей.

Объекты украинской энергетики были основными целями массированных российских ракетных и артиллерийских ударов по всей территории Украины 15 ноября и ранее в октябре.

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