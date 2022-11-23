Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, сообщают украинские медиа и соцсети, что привело к отключению электричества не только в ряде городов Украины, но и в Молдове.

В Киевской области в результате обстрела есть попадания по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, сообщил глава местной областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Есть угроза повторных обстрелов", - отметил он.

О нескольких взрывах в Киеве сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также рассказал о попадании в один из инфраструктурных объектов.

В некоторых районах города отключено электричество, прекращена подача воды. Также сообщает о попадании ракеты в многоэтажку в Вышгороде (Киев).

Укрэнерго уведомило, что аварийные отключения электроэнергии по всей стране могут длиться около суток.