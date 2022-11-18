Россия выпустила по Украине крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки

К одной из российских крылатых ракет, сбитых над Киевом 17 ноября, был "прикручен" блок, который является имитатором ядерной боеголовки.

Об этом пишет Defence Express со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Издание объясняет, что для этого удара российские военные взяли, по меньшей мере, одну Х-55 со своего ядерного арсенала, "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку".

Обычно Россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 – это неядерная модификация ракеты Х-55, переработанная под обычную боеголовку с классической взрывчаткой. А Х-55 – это советская ракета, которую изначально разработали как носитель ядерного оружия.

Как отметили, обычная и ядерная боеголовка отличаются между собой, поэтому россияне не смогли вставить в Х-55 обычную боеголовку и запустили ракету с пустой "болванкой".

По мнению экспертов, с которыми пообщалось издание, для обеспечения выполнения приказа сверху и массовости удара в ход пошли ракеты Х-55 с имитатором ядерной боеголовки. Такой вариант может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России "приближается к критической отметке".

Еще одно объяснение, которое приводят эксперты, – россияне специально использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины.