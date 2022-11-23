Британская разведка: РФ почти исчерпала свои запасы иранских дронов

По данным британской разведки, Россия, вероятно, уже почти исчерпала свои запасы иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине и будет пытаться их пополнить.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что начиная с сентября Россия, вероятно, запустила против Украины сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства. Это была смесь БПЛА односторонней атаки (OWA) и более традиционных вооруженных систем многоразового использования.

Россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети.

"Однако в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства предоставляли приоритет медицинским учреждениям как возможным целям и поражали их управляемыми боеприпасами в случае идентификации", - говорится в обзоре.

По мнению британской разведки, Россия могла начать кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были нейтрализованы.

"С 17 ноября 2022 года не было публичных сообщений об ударах БПЛА OWA. Россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы, но, вероятно, будет пытаться их пополнить. Россия, вероятно, может закупать БПЛА из-за рубежа быстрее, чем она может производить новые крылатые ракеты внутри страны", - утверждает британская разведка.