Власти озвучили приговор по делу БелаПАН

Минский областной суд 6 октября огласил приговор по уголовному делу в отношении сотрудников информационного агентства БелаПАН.

Медиаменеджера Андрея Александрова приговорили к 14 годам колонии, его супругe Иринe Злобинe —к 9 годамт, директору агентства БелаПАН Дмитрию Новожилову — 6 лет, главному редактору и директору БелаПАН Ирине Левшиной — 4 года.

Рассмотрение дела началось в Минском областном суде 6 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.

Александрова и Злобину задержали 12 января 2021 года, Левшину и Новожилова — 18 августа того же года. Все это время они находятся за решеткой.

Андрея Александрова и Ирину Злобину обвиняли по ч. 2 ст. 342 УК в подготовке «не менее 260 лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года. Их же обвинили по ч. 1 ст. 356 УК (Измена государству) в помощи фонду ByHelp и его представителям в деятельности, «направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»;

Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова и Ирину Левшину обвинили в создании экстремистского формирования из числа работников ЗАО «БелаПАН» и иных лиц, а также в руководстве таким формированием по ч. 1 ст. 361−1 УК. Андрея Александрова и Дмитрия Новожилова — в уклонении от уплаты информационным агентством налогов по ч. 2 ст. 243 УК РБ.

В Следственном комитете заявляли, что сотрудники БелаПАН якобы уклонились от уплаты налогов на 449 тысяч рублей за шесть лет и получили скрытое финансирование от иностранных организаций на сумму в 1,6 млн долларов с 2014 года.