Последнее обновление: 08.11.2022 20:58

Генпрокуратура РБ направила в суд дело на Егора Лебедка

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело по обвинению военного эксперта Егора Лебедка в содействии экстремистской деятельности, сообщила Генпрокуратура РБ.

"Согласно материалам дела Л. в апреле и мае 2022 года с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукция которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю указанного канала на тему проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Утверждается, что это способствовало распространению "ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну".

В итоге Егору Лебедку предъявлены обвинения по ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 УК РБ (вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности). Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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