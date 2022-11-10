Последнее обновление: 10.11.2022 18:00

Мининформ Беларуси обвинил Google в «позорной политике двойных стандартов»

Мининформ Беларуси, заблокировавший в 2020 году afn.by и сотни других белорусских сайтов, потребовал от Google разъяснений по факту блокировки YouTube-канала «СМИ Союзного государства «БелРос» и считает недопустимым безосновательное ограничение свободы слова».

«Министерство информации полагает, что подобные недружественные шаги со стороны цифровых корпораций являются проявлением недобросовестной конкуренции и позорной политики двойных стандартов в информационной сфере», - говорится в заявлении ведомства.

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