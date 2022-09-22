Последнее обновление: 22.09.2022 14:53

Власти Беларуси усердно пополняют списки экстремистских материалов

Белорусские власти за последние несколько дней признали "экстремистскими" еще несколько чатов, страниц социальных сетей.

Экстремистскими объявлены: Telegram-каналы «Народны аўтаінспектар Info», «ХОЙники», «Гомельский чат конструктивных изменений», «Гомель 97%», «ПР-Т ПОБЕДЫ ГОМЕЛЬ | Локальный чат», «Задержания, суды в Лиде» и Telegram-чаты «Задержания, суды в Лиде ЧАТ» Telegram-чаты «Žyžal», «Media-Polesye.bу».

книга Анатоля Тараса «Краткий курс истории Беларуси IXX – XXI вв»;

интернет-источник «Belarus union», ее социальные сети, Youtube-канал «Хойники для жизни», Viber-чат «1RegBY», Tik-tok-канал «vladimirovich_live».

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование