Власти Беларуси усердно пополняют списки экстремистских материалов

Белорусские власти за последние несколько дней признали "экстремистскими" еще несколько чатов, страниц социальных сетей.

Экстремистскими объявлены: Telegram-каналы «Народны аўтаінспектар Info», «ХОЙники», «Гомельский чат конструктивных изменений», «Гомель 97%», «ПР-Т ПОБЕДЫ ГОМЕЛЬ | Локальный чат», «Задержания, суды в Лиде» и Telegram-чаты «Задержания, суды в Лиде ЧАТ» Telegram-чаты «Žyžal», «Media-Polesye.bу».

книга Анатоля Тараса «Краткий курс истории Беларуси IXX – XXI вв»;

интернет-источник «Belarus union», ее социальные сети, Youtube-канал «Хойники для жизни», Viber-чат «1RegBY», Tik-tok-канал «vladimirovich_live».