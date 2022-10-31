Лидер левых Лула победил на выборах президента Бразилии

Лидер бразильских левых Луис Инасиу "Лула" да Силва с небольшим перевесом победил на выборах в воскресенье действующего президента, "бразильского Трампа" Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом страны.

Как объявил Верховный избирательный суд Бразилии, Лула набрал во втором туре 50,85% голосов, Жаир Болсонару - 49,15%.

"Я готов принять на себя управление нашей страной, которая оказалась в очень сложном положении. Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна", - сказал Лула после оглашения итогов выборов.

Жаир Болсонару в первые часы после окончания подсчета голосов еще не признал поражение. Теперь в Бразилии опасаются беспорядков: Болсонару еще до выборов готовил почву для того, чтобы оспорить результаты в случае поражения, а по ходу избирательной кампании его лагерь продолжил эту работу: бразильцев бомбардировали дезинформацией, причем более радикальной, чем на выборах 2018 года, и делалось это более организованно.

Лула, которому в четверг исполнилось 77 лет, занимает особое место в истории Бразилии. Он начал свою политическую карьеру в качестве лидера профсоюза металлистов в 1970-х и 80-х годах и участвовал в организации массовых забастовок в условиях военной диктатуры.

В 1980 году, воспользовавшись относительной либерализацией режима, он основал Рабочую партию. Через пять лет в стране была восстановлена демократия, и после этого кандидаты от Рабочей партии, включая самого Лулу, выиграли четыре из девяти президентских выборов.

На два президентских срока Лулы, с 2003 по 2010 год, пришелся мировой сырьевой бум. Бразилия неплохо на нем зарабатывала, и миллионы бразильцев смогли выбраться из нищеты.

Президент США Барак Обама однажды назвал Лулу "самым популярным политиком на Земле" - он покинул свой пост с рейтингом одобрения выше 85%.

Затем случился скандал с так называемой операцией "Автомойка", в ходе которой расследовалась коррупция в высших эшелонах власти. Она зацепила десятки политиков и руководителей предприятий в Бразилии и по всей Латинской Америке.

Лула был признан виновным в получении взятки в размере более миллиона долларов в виде квартиры на берегу моря. Он утверждал, что эта недвижимость ему не принадлежит.

Бывший президент отсидел полтора года в тюрьме. В ноябре 2019 года Верховный суд постановил, что процесс был проведен с нарушением процессуальных норм, и Лула вышел на свободу.

Впоследствии обвинения с него были сняты, и он немедленно включился в предвыборную гонку. "Они посадили не человека, - заявил он в день выхода из тюрьмы. - Они пытались убить идею. Но идею нельзя уничтожить".

Лула подает себя избирателям как лидера, который восстановит стабильность после четырех сумбурных лет правления Болсонару. Он обещает решить проблему голода и бездомности. Он поклялся повысить налоги для богатых, увеличить минимальную заработную плату и расширить социальные расходы, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты.

Он пообещал сделать приоритетом экологию, пресечь незаконную добычу полезных ископаемых и отменить политику времен Болсонару, способствовавшую стремительной вырубке лесов Амазонки, передает BBC.

Правда, многочисленные критики утверждают, что Лула мало сделал для ликвидации структур власти, которые позволили сохраниться системной коррупции и от которых он получал выгоду.

В Бразилии многие опасаются, что Болсонару, которого либеральная часть прессы называет "тропическим Трампом", может, как и его кумир, объявить результаты выборов сфальсифицированными.

По данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считали, что Болсонару может совершить переворот, - учитывая, что в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников, а сам он - бывший армейский офицер.