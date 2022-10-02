На президентских выборах в Бразилии во второй тур вышли Болсонару и Сильва

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару проиграл на новых выборах бывшему президенту Луису Инасиу "Луле" да Силве, но стать главой государства в первом же туре тот не смог, и теперь эта пара сойдется во втором туре 30 октября.

По предварительным данным, 76-летнему кандидату от левой Рабочей партии Луле да Силве сравнительно немного не хватило для победы в первом туре: он набрал больше 48% голосов (нужно более 50%).

Отставание 67-летнего Жаира Болсонару, лидера правой Либеральной партии, оказалось совсем не таким большим, какое показывали предвыборные опросы: ему предрекали 10-процентный разрыв с Лулой, а он набрал 43,6%, передает BBC.

Всего в выборах участвовали 11 человек, но остальные кандидаты серьезными соперниками для Лулы и Болсонару не стали.

Бразилия - страна с 216-миллионным населением и двенадцатой по размеру ВВП экономикой в мире (1,44 трлн долларов США), и результаты выборов в ней будут довольно важны не только для Латинской Америки.

В Бразилии многие опасаются, что Болсонару, которого часть прессы называет "тропическим Трампом", в случае проигрыша может вслед за Дональдом Трампом объявить результаты выборов сфальсифицированными и устроить нечто вроде попытки переворота.

Болсонару уже заявляет, что система подсчета голосов будто бы не защищена, и добивался, чтобы параллельно с избирательными комиссиями голоса считали и военные (сам Болсонару в молодости был офицером). По итогам переговоров с избиркомом военным в первом туре позволили проверить небольшую выборку бюллетеней.

По данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считают, что Болсонару может совершить переворот, - учитывая, что в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников.

Аналитики в основном склоняются к мысли, что военным не хватает амбиций управлять страной, и мало кто верит, что у них хватит смелости или интереса к действиям, которые почти наверняка приведут к быстрым санкциям США и Европы.

"Они не уважают демократию, они не уважают Конгресс и не уважают судебную власть, - считает Жоао Роберто Мартинс Фильо, профессор Федерального университета Сан-Карлос и бывший президент Бразильской ассоциации оборонных исследований. - Но они уважают американских генералов. Так что они, видимо, прислушались ко всем сигналам, посланным из США. Они понимают, что традиционный переворот не сработает".

Тем не менее существуют опасения, что Болсонару разыграет "сценарий Трампа".

"Он может призвать своих сторонников выйти на улицы и устроить беспорядки, особенно если будет второй тур, - говорит Гильерме Касаройнс, политический аналитик Фонда Жетулио Варгаса в Сан-Паулу. - Он может попытаться оспорить результаты или ввести чрезвычайное положение, чтобы отложить второй тур до следующего года".

Один из основателей БРИКС и друг Путина, Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии два срока, с 2003-го по 2010 год. В 2018 году он был осужден по делу о коррупции и провел в тюрьме полтора года, но в 2021 обвинения с него сняли и позволили снова выдвинуться на президентских выборах.