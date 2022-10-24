США, Британия и Франция совместно отвергли ложь России о "грязной бомбе"

Правительства Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании обнародовали текст заявления относительно российских обвинений о возможном применении Украиной "грязной бомбы".

"Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран разговаривали с российским министром обороны Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны четко дали понять, что мы все отвергаем откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится использовать грязную бомбу на собственной территории. Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение как повод для эскалации. Мы также отвергаем любые поводы для эскалации со стороны России", - отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки.

Подписанты подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

"Мы остаемся преданными продолжению поддержки усилий Украины по защите своей территории столько времени, сколько это потребуется", - заявили министры.

Министры иностранных дел также обсудили общую решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ безопасностью, экономической и гуманитарной помощью.

В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере министрам обороны четырех государств НАТО (США, Франции, Турции и Великобритании) для того, чтобы рассказать об украинской "грязной бомбе".

Одновременно, российская пропаганда распространила сообщение о том, что Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории ради обвинения России в использовании оружия массового поражения и тем самым настроить весь мир против Москвы.