Приговоры по делу Автуховича: 197 лет и 7 месяцев лишения свободы

Гродненский областной суд 17 октября огласил приговоры по "делу Автуховича", судебный процесс по делу продолжался пять месяцев.

На скамье подсудимых находились Николай Автухович, священник Сергей Резанович, его жена Любовь Резанович, их сын Павел Резанович, пенсионерка Галина Дербыш, барановичский активист Владимир Гундарь, активистка Ольга Майорова, пенсионерка Ирина Мельхер и ее сын Антон Мельхер, а также Ирина Горячкина, Виктор Снегур и Павел Сава.

Все фигуранты удерживаются за решеткой 22 месяца. Только двое из них полностью признали свою вину.

Судья Максим Филатов вынес следующие приговоры:

Николаю Автуховичу - 25 лет колонии в условиях строгого режима (отбывать наказание будет первые 5 лет в тюрьме, остальной срок — в колонии), штраф в размере 1 000 базовых величин (32 000 рублей), а также лишение звания старшего прапорщика в отставке;

Павлу Саве — 20 лет колонии в условиях усиленного режима и 700 базовых величин штрафа (22 400 рублей);

Виктору Снегуру — 19 лет колонии в условиях строгого режима и 800 базовых величин штрафа (25 600 рублей);

Ирине Горячкиной — 6 лет и 1 месяц колонии в условиях общего режима и 300 базовых величин штрафа (9 600 рублей);

Ольге Майоровой — 20 лет колонии в условиях общего режима и 800 базовых величин штрафа (25 600 рублей);

Владимиру Гундарю — 18 лет колонии в условиях усиленного режима и 800 базовых величин штрафа (25 600 рублей);

Сергею Резановичу — 16 лет колонии в условиях усиленного режима и 600 базовых величин штрафа (19 200 рублей);

Любови Резанович - 15 лет колонии в условиях общего режима и 600 базовых величин штрафа (19 200 рублей);

Павлу Резановичу - 19 лет колонии в условиях строгого режима и 800 базовых величин штрафа (25 600 рублей);

Галине Дербыш - 20 лет колонии в условиях общего режима и 700 базовых величин штрафа (22 400 рублей);

Ирине Мельхер — 17 лет колонии в условиях общего режима и 700 базовых величин штрафа (22 400 рублей);

Антону Мельхеру - 2 года и шесть месяцев колонии в условиях общего режима. Его освободили в зале суда, так как засчитали срок содержания под стражей.