Польша арендовала дрон-разведчик MQ-9A Reaper

Польша подписала контракт о лизинге беспилотной разведывательной системы MQ-9A Reaper. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Это еще одна инвестиция в безопасность Польши. Мы подписали соглашение о лизинге для польской армии беспилотного разведывательного комплекса MQ-9A Reaper", - написал он в Twitter.

По его словам, это - переходное решение, Польша его будет использовать, пока не приобретет собственный беспилотный разведывательный комплекс.

Соглашение было заключено в четверг между Министерством государственных активов Польши, Агентством по вооружениям РП, а также американской компанией General Atomics – Aeronautical Systems Inc. Стоимость комплекса составляет $70,6 млн.

MQ-9A Reaper – американский беспилотный боевой летательный аппарат, оснащенный турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10. Продолжительность полета – до 27 часов, дальность – до 1800 км. На сегодня такой БПЛА используют Франция, Великобритания, Нидерланды, Испания и Италия.