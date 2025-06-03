Дым от лесных пожаров в Канаде долетел и до Европы

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде, которые продолжаются с апреля, достиг Северо-Западной Европы и в ближайшие дни распространится дальше по континенту. Об этом во вторник предупредила европейская Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

В провинции Манитоба в центральной Канаде из-за засухи наблюдается худшее начало сезона лесных пожаров за последние годы, а на западе, в провинции Саскачеван, в конце мая объявили чрезвычайное положение и эвакуировали тысячи жителей.

"Дым, исходящий от лесных пожаров в канадских провинциях Манитоба и Саскачеван, перешел через Атлантический океан", – сообщила служба мониторинга климата ЕС.

Европейские спутники начали отслеживать дым в середине мая, причем некоторые дымовые облака достигли восточных берегов Греции и восточной части Средиземного моря.

"Второе, гораздо большее облако дыма пересекло Атлантический океан в последнюю неделю мая и 1 июня достигло северо-западных районов Европы", – сообщили в CAMS.

Там предупредили, что в ближайшие дни на Европейский континент ветер перенесет новые облака дыма, состоящего из газообразных веществ, таких как оксид углерода, а также водяного пара и твердых частиц, которые могут быть опасными для здоровья.

В CAMS одновременно отметили, что облака дыма фиксируют на достаточно большой высоте, поэтому значительного влияния на жизнь европейцев они не окажут, но в ближайшие дни можно ожидать задымления неба и красновато-оранжевых закатов.