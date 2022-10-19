Последнее обновление: 19.10.2022 18:15

В бобруйской колонии судят политзаключенного Александра Зайковского за «неповиновение»

Сегодня в бобруйской колонии №2 сегодня начался суд в отношении 50-летнего политзаключенного Александра Зайковского, сообщают правозащитники.

Зайковский стал уже 13-м по счету за последний год политзаключенным, которого судят по ч.1 ст. 411 УК РБ (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Дело рассматривает судья Василий Галковский.

Зайковский был задержан 15 мая 2021 года. 7 сентября приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК РБ (Насилие в отношении сотрудников милиции). Согласно обвинению, 12 октября 2020 года в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Дзержинского Зайковский вместе с другими неустановленными лицами оказал сопротивление сотрудникам полиции, угрожал им расправой, а также бросил пивной стакан в милицейский автобус.

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