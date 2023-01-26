Последнее обновление: 26.01.2023 13:16

В Минске судят экс-сотрудника ОАЦ за «слив данных»

В Минском городском суде начался судебный процесс над бывшим сотрудником Оперативно-аналитического центра при Лукашенко Александром Давыдюком.

Как сообщают белорусские медиа, его обвиняют в сливе секретной информации о неких лицах за вознаграждение.

Процесс ведет судья Светлана Бондаренко. Давыдюка обвиняют по ч.1 ст. 179 (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни), ст. 375 ч. 2 (умышленное разглашение государственной тайны), ст. 455 ч. 1 и ч. 2 (превышение должностных полномочий), ст. 430 ч. 3 (получение взятки) УК РБ.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование