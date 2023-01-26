В Минске судят экс-сотрудника ОАЦ за «слив данных»

В Минском городском суде начался судебный процесс над бывшим сотрудником Оперативно-аналитического центра при Лукашенко Александром Давыдюком.

Как сообщают белорусские медиа, его обвиняют в сливе секретной информации о неких лицах за вознаграждение.

Процесс ведет судья Светлана Бондаренко. Давыдюка обвиняют по ч.1 ст. 179 (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни), ст. 375 ч. 2 (умышленное разглашение государственной тайны), ст. 455 ч. 1 и ч. 2 (превышение должностных полномочий), ст. 430 ч. 3 (получение взятки) УК РБ.