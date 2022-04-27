Внутренние войска Беларуси будут применять спецтехнику для подавления беспорядков

Нижняя палата парламента приняла законопроект расширяющий полномочия внутренних войск в части применения боевой техники для подавления массовых беспорядков.

"Законопроектом предусматриваются: <...> наделение внутренних войск полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также указывается, что военнослужащие внутренних войск получают право на применение оружия против лиц за нападение на воинский наряд или караульное помещение, а также за незаконное проникновение на территорию охраняемых объектов.

К основным задачам внутренних войск отнесены участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, в случае решения президента об их введении, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, мероприятиях по усилению государственной границы.