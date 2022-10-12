Украина отвергла обвинения ФСБ в подрыве Керченского моста

Представитель главного управления разведки минобороны Украины назвал ерундой заявления российской ФСБ по поводу расследования взрыва Керченского моста, произошедшего в минувшие выходные.

"Вся деятельность ФСБ и СК – ерунда. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", - заявил пресс-секретарь ГУР Украины Андрей Юсов, передает BBC.

Путин обвинил в подрыве моста, связывающего аннексированный Крым с Россией, украинские спецслужбы. В среду утром ФСБ распространила заявление, согласно которому взрыв был организован главой ГУР Кириллом Будановым, а в его осуществлении принимали участие 12 человек - граждане России, Украины и Армении. Восемь из них, по утверждению ФСБ, были арестованы.