Минобороны РБ разъяснило пролеты истребителей над Минском

Минобороны Беларуси объяснило, что за истребители во воскресенье нарушили воздушное спокойствие в небе над Минском.

«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)», кратко сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение последовало после того, как над Минском по направлению к аэродрому в Мачулищах пролетели российские истребители МиГ-31, а в сетях появились многочисленное фото и видео свидетельства этого пролета. Позже, над Минском были замечены транспортные самолеты.