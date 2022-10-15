Последнее обновление: 15.10.2022 09:49

Россия передислоцирует в Беларусь до 9 тыс. военных

В Беларусь в рамках развертывания региональной военной группировки (РВГ) прибудут до 9 тыс. российских военнослужащих, сообщил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

"В Беларусь начали прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РВГ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит немногим менее 9 тысяч человек. Дополнительная информация будет предоставлена на брифинге для военных атташе",- сообщил Ревенко.

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