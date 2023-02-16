Лукашенко в случае агрессии получит под свое командование находящихся в Беларуси военных РФ

Лукашенко, ссылаясь на договоренность с Путиным, утверждает, что в случае внешней агрессии против Беларуси получит под свое командование находящихся в Беларуси российских военных.

"Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с президентом Путиным договорились: эта дивизия переходит в мое распоряжение и уже воюет в совместной группировке Беларуси и России", - заявил Лукашенко во время беседы с иностранными журналистами.

"У нас это все прописано, расписано, чтобы американцы нас потом не упрекнули, что мы что-то прятали. Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее. Мы же не скрываем, что сегодня большая группировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны переброшена в Беларусь. Они у меня на аэродромах", - уточнил он.

"Как американцы летают вдоль нашей границы в Польше, так и мы сегодня с россиянами летаем вдоль и поперек нашей страны. Мы опираемся на авиационную разведку России, и этот разведывательный самолет А-50 тоже сюда переброшен", - сказал он.