Журналист Дарья Чульцова вышла на свободу из женской колонии в Гомеле, где отбывала «наказание» за репортаж с «Площади перемен» в Минске.

Журналисты Дарья Чульцова и Екатерина Андреева были задержаны 15 ноября 2020 года во время акции «Марш смелых», посвященной памяти Романа Бондаренко, которая проходила на «Площади перемен». Журналистки вели прямой эфир во время разгона участников акции. Изначально их приговорили к 15 суткам административного ареста.

18 февраля 2021 года их обвинили по статье 342 УК РБ за организацию массовых беспорядков. Судья Наталья Бугук приговорила Чульцову и Андрееву к двум годам колонии.