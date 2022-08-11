Минэкономики РБ верит в восстановление просевшей на 5% экономики уже с августа

ВВП Беларуси за 7 месяцев 2022 года просел на 5%, сообщил замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич, но, по его словам, ситуация кардинально изменится в августе.

Падение ВВП за 7 месяцев он объяснил «перестройкой экспортных поставок», что понятно, и «смещением сроков уборки урожая», что не очень понятно.

«Такая динамика развития экономики ожидаема. Это связано, в первую очередь, с перестройкой экспортных поставок и смещением сроков уборки урожая на 8-9 дней. Если в прошлом году на 31 июля было убрано более 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, то в этом – чуть более 20%», - заявил Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

«То есть, основная часть валового сбора зерна придется на август. При этом его объем увеличится к прошлом году на 20%, что значительно повлияет на рост производства в агропромышленном комплексе и на ВВП в целом», - уверяет замминистра.

Кроме того, реальный сектор «продолжает адаптироваться к текущим условиям», что сопровождается «перекраиванием» деловых связей и бизнес-процессов».

«По нашим прогнозам … преломление отрицательного тренда ожидается по результатам августа. Активизация темпов уборочной кампании, более высокая урожайность, а также эффект от принятых решений по поддержке экономики и оживление деловой активности окажут позитивное влияние на динамику ВВП», – сказал Ярошевич.