Президент Грузии рада, что не назначила нового посла в Беларусь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне визита Лукашенко в Абхазию заявила, что она рада, что до сих пор не подписала указ о назначении нового грузинского посла в Беларуси.

"Очень циничным является то, что Лукашенко посетил Абхазию, нарушив закон об оккупации, все правила и принципы международного права, а также наши якобы дружественные отношения. Я очень рада, что до сих пор тянула с этим вопросом и не подписала указ о назначении нового посла Грузии в Беларуси. Мы должны соблюдать наши правила, наши принципы, защищать нашу территорию и требовать этого от всех", - сказала Зурабишвили в среду.

В свою очередь, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посоветовал лидерам других стран не следовать примеру Лукашенко и посещать Абхазию.

"Я бы не советовал ни одному лидеру той или иной страны допустить такую ошибку, которую невозможно было бы исправить или исправление которой обошлось бы дорого. Я надеюсь, что такого у нас не будет. Конечно же, у нас будет строжайшая реакция по поводу визита (Лукашенко)", - сказал Бурчуладзе в среду в интервью грузинскому телеканалу Postv.