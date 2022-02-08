Последнее обновление: 08.02.2022 12:16

МИД Грузии: Признание Абхазии и Осетии Беларусью не стоит на повестке дня

Вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии Беларусью не стоит на повестке дня с учетом грузино-белорусских двусторонних отношений.

Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии пресс-спикера МИД Грузии Мариам Нарчемашвили, передает ТАСС.

"С учетом двусторонних отношений между Грузией и Белоруссией вопрос признания так называемой независимости территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона - не стоит на повестке дня, и в этом плане Беларусь остается верна фундаментальным принципам международного права", - сказала Нарчемашвили.

Лукашенко в одном из недавних интервью заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии, как только поймет от президента России, что в этом есть необходимость.

Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то "сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится" и что вряд ли это нужно самой России.

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