Саакашвили тайно встречался с Лукашенко в Лондоне ради непризнания Абхазии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления республикой тайно летал в Лондон и встречался с Александром Лукашенко по вопросу непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии.

"У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон", - сказал в среду Саакашвили в Тбилисском городском суде, где проходит заседание по делу о растрате госсредств до 9 млн лари (около $3 млн).

Вместе с тем, Саакашвили не стал указывать точную дату, когда он проводил встречи с Лукашенко, ссылаясь на секретность данных о его перелете в британскую столицу, передает ТАСС.