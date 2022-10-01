В мире число заражений коронавирусом превысило 623,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 623268472 (+359279 сутки) по данным Worldometer на 10:48 2 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6549984 (+729) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13590858 (-150508) человек, из них 39560 (-107) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 603127630 (+509058) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98248623 (+16249) случаями заражения, Индия – 44594487 (+3375), Франция – 35437807 (+46596), Бразилия – 34715149 (-) и Германия – 33386229 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 46596, Тайвань – 43064, Япония – 35418, Россия – 33186, Италия – 33068. Беларусь (-) – на 99 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1084891, Бразилия – 686097, Индия – 528673, Россия – 387372 и Мексика – 330112. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 105, Россия – 103, США – 63, Тайвань – 48, Южная Корея – 39. Беларусь – на 81 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.