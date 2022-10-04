Последнее обновление: 04.10.2022 09:27

Совет Федерации РФ одобрил закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Совет Федерации РФ одобрил поправки в трудовой кодекс, согласно которым за мобилизованными сохраняются рабочие места.

Согласно одобренным поправкам, если работника призывают на военную службу по мобилизации или он заключает контракт о прохождении военной службы, действие трудового договора приостанавливается на срок службы.

Сегодня Сергей Шойгу заявил, что что число мобилизованных — уже более 200 тысяч человек. Правда, конкретное число он не назвал.

Сенаторы также одобрили сегодня поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные жилищно-коммунальные платежи.

Также сегодня одобрили закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам и членам их семей. Законы еще должен подписать Путин.

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