Лукашенко потребовал обеспечить как минимум нулевой рост ВВП в 2022 году

Лукашенко потребовал от правительства обеспечить как минимум нулевой рост ВВП в текущем году, не допустив его снижения по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось, экономика Беларуси упала на 4,2% по итогам I полугодия.

«… поставлена задача, и ее надо выполнять», - сказал Лукашенко на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником.

«Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года", - уточнил Лукашенко.