Frontex откроет центр управления в Эстонии возле границы с Россией

Агентство пограничной и береговой охраны Евросоюза Frontex откроет в Эстонии в приграничном с Россией городе Нарва-Йыэсуу центр управления, деятельность которого будет охватывать всю восточную границу ЕС и НАТО. Об этом сообщило МВД Эстонии.

"Я рад сообщить, что Frontex скоро откроет в Нарва-Йыэсуу центр управления, зона действия которого охватывает всю восточную границу ЕС и НАТО", - заявил глава МВД Игорь Таро, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Операционный центр Frontex стран Северной Европы и Балтии будет управлять всеми операциями в регионе из Эстонии.

"Для Эстонии это означает большую безопасность, так как сюда прибудет больше пограничников, снаряжения и техники, например самолеты и корабли. Немаловажно и то, что Центр будет работать непосредственно у границы Европейского союза, где сотрудничество предоставляет партнерам опыт борьбы с трансграничными рисками и знакомство с принципами деятельности Эстонии" - объяснил генеральный директор департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

Он отметил, что уже сейчас около полусотни пограничников Frontex вместе с эстонскими коллегами ежедневно занимаются охраной сухопутной границы Эстонии и патрулированием по пограничной реке Нарва.

Как ожидается, Frontex будет активно взаимодействовать со здешней Академией внутренней безопасности, которая является академией - партнером Frontex и здесь будет осуществляться совместная подготовка пограничных кадров.