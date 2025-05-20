РФ упорно расширяет никому не нужный газовый завод в Арктике

Новейший российский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике начал работу второй производственной линии, несмотря на жесткие западные санкции. Об этом пишет Bloomberg.

Проект Arctic LNG 2, один из главных для российской власти, остановил масштабное производство в октябре из-за санкций, которые уменьшили спрос за рубежом, а также из-за накопления льда, что затруднило прибытие судов.

Прошлым летом завод все-таки смог отправить несколько партий газа, но ни одна из них не нашла покупателей.

Несмотря на ограничения в поставках оборудования и недостаток технических специалистов, проект продолжает развиваться - как сообщают осведомленные источники, на второй линии (Train 2) уже получены первые объемы топлива.

США ввели санкции против энергетического сектора России после вторжения в Украину, что стало серьезным ударом по планам Путина укрепить позиции России на мировом рынке СПГ.

Крупнейшим акционером завода является компания Новатэк. В прошлом месяце наблюдалось факельное сжигание газа на объекте, но пока неизвестно, началось ли полноценное производство СПГ.

Вторая производственная линия, или Train 2, имеет годовую мощность 6,6 миллиона тонн. Недавно ее запуск был утвержден региональными властями.