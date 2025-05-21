Последнее обновление: 21.05.2025 18:23

Россельхознадзор запретил ввоз охотничьих трофеев из Беларуси

На российско-белорусской границе в Псковской области инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз охотничьих трофеев с территории Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, на товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые гарантировали бы отсутствие заразных болезней подтверждали происхождение груза. Также не были представлены документы на партию рогов оленя и лося, подтверждающие проведение полной таксидермической обработки товара и их приобретение в розничной сети.

«Перемещение 150 кг рогов диких животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, который возвращен в Республику Беларусь», - информирует Россельхознадзор.



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