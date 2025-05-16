РФ ночью запустила по Украине более сто беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

«В ночь на 16 мая (с 00.00 16 мая) противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

При этом 36 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.