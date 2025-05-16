Евросоюз закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов

Европейский союз скорректировал критерии, по которым оценивается возможность исключения российских олигархов из санкционных списков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение Совета ЕС от 13 мая 2025 года.

Поводом для ужесточения стали попытки фигурантов ограничительных списков оспорить санкции в Суде Европейского союза, заявляя об их «неправомерности».

Согласно обновленному порядку, Евросоюз отказывается автоматически считать достоверными заявления подсанкционных лиц о продаже активов после 24 февраля 2022 года — даты начала российского вторжения в Украину. Теперь для исключения из санкционного списка недостаточно утверждать о выходе из бизнеса или передачи активов: необходимо предоставить «достаточные, своевременные и надежные» доказательства, что фигурант более не подпадает под санкционные критерии.

Кроме того, в случае отсутствия убедительной информации о подлинности таких сделок, санкции могут быть распространены и на третьих лиц, как физических, так и юридических, которые участвовали в передаче активов.

В документе отмечается: российские власти ограничивают доступ к базам данных и могут намеренно вносить недостоверную информацию в государственные реестры. В преамбуле к решению подчеркивается, что между российским государством и ведущими бизнесменами сохраняются «отношения взаимной выгоды и поддержки».

Глеб Бойко, юрист московского адвокатского бюро NSP, комментируя решение ЕС, пояснил, что теперь покупатели активов у подсанкционных бизнесменов рискуют попасть под ограничения, если не смогут доказать реальность сделки и отсутствие связи с прежними владельцами. Юрист Юрий Шумилов, основатель бельгийской консалтинговой компании YS Advisors, добавил, что ЕС таким шагом фактически устраняет пробелы в своей правовой позиции, которые позволяли российским бизнесменам добиваться побед в европейских судах.

Одними из самых известных фигурантов, пытающихся оспорить санкции, остаются Михаил Фридман и Петр Авен — сооснователи «Альфа-групп». В 2024 году Генеральный суд ЕС частично удовлетворил их иск, отменив часть санкций, поскольку Евросоюз не смог предоставить убедительных доказательств их личной причастности к подрыву суверенитета Украины. Однако остальные ограничения остались в силе: ЕС по-прежнему квалифицирует их как «ведущих бизнесменов, вовлеченных в сектора экономики, обеспечивающие существенные доходы российскому государству».

В конце 2024 года Фридман и Авен, рассчитывая на снятие санкций, передали свои доли в «Альфа-Банке» и аффилированной страховой компании давнему партнеру Андрею Косогову, который сам не находится под санкциями.